Події

11:26 06.03.2025

Літак Зеленського прибув до Бельгії

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Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Бельгії.

Згідно із даними сайту flightaware.com, президентський літак Airbus A319 UR-ABA щойно здійснив посадку в аеропорту Брюсселю (BRU).

Теги: #бельгія #зеленський #прибуття

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