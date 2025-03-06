Літак Зеленського прибув до Бельгії
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Бельгії.
Згідно із даними сайту flightaware.com, президентський літак Airbus A319 UR-ABA щойно здійснив посадку в аеропорту Брюсселю (BRU).
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Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Бельгії.
Згідно із даними сайту flightaware.com, президентський літак Airbus A319 UR-ABA щойно здійснив посадку в аеропорту Брюсселю (BRU).
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