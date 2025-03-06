Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні Євроради

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі, повідомив журналістам прес-секретар президента Сергій Никифоров.

Окрім того, у президента запланована низка зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також аудієнція з Королем Філіпом І.