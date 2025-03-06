Події

10:44 06.03.2025

УЧХ нагадує про розпізнавальні знаки для позначення захищених об’єктів під час війни за МГП

2 хв читати
УЧХ нагадує про розпізнавальні знаки для позначення захищених об’єктів під час війни за МГП
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) нагадує про  розпізнавальні знаки для позначення захищених об’єктів під час війни за міжнародним гуманітарним правом (МГП).

Емблема Червоного Хреста — є видимим позначенням захисту для медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів збройних сил, або цивільного медичного персоналу лише за спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров’я України. А також як розпізнавальний знак для позначення належності людини або об'єкта до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Блакитний рівнобічний трикутник на помаранчевому тлі — розпізнавальний знак цивільної оборони. Застосовується для позначення об’єктів, що призначені для забезпечення діяльності органів управління цивільного захисту та сил цивільного захисту, а також засоби цивільного захисту.

Загострений знизу щит, розділений на чотири частини синього та білого кольору — розпізнавальний знак культурних цінностей. Може використовуватися одноразово — для розпізнавання культурних цінностей, що не перебувають під спеціальним захистом. Або триразово — для розпізнавання культурних цінностей, що перебувають під спеціальним або посиленим захистом.

Група трьох кіл яскраво помаранчевого кольору, однакового розміру, розміщених на одній і тій самі осі — міжнародний спеціальний знак для об’єктів, установок і споруд, що містять небезпеку.

Абревіатура “SAR” (Search and Rescue) — розпізнавальний знак, яким маркуються пошуково-рятувальні одиниці (морські та повітряні судна).

“Напади на об’єкти, позначені таким чином, заборонені міжнародним гуманітарним правом. За винятком випадків, коли вони використовуються у військових цілях, або надають військову перевагу противнику. Водночас напади на об’єкти, що містять небезпечні сили (АЕС, дамби, греблі, та ін.) — заборонені за будь-яких умов”, - відзначив УЧХ у Фейсбуці.

В Україні застосування розпізнавальних емблем за МГП визначається постановою Кабінету міністрів № 1199 від 21 жовтня 2022 р. «Про затвердження порядку маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідними розпізнавальними знаками (емблемами)».

 

Теги: #гуманітарне_право #знаки #тчху #розпізнавальні_знаки #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:37 06.03.2025
УЧХ працював на місцях ліквідації наслідків атаки РФ у Харкові та Кривому Розі

УЧХ працював на місцях ліквідації наслідків атаки РФ у Харкові та Кривому Розі

18:00 05.03.2025
Мобільні реабілітаційні команди УЧХ розпочали діяльність на Чернігівщині

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ розпочали діяльність на Чернігівщині

15:55 03.03.2025
УЧХ проводить опитування щодо потреб мешканців регіонів

УЧХ проводить опитування щодо потреб мешканців регіонів

14:17 01.03.2025
Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову

Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову

17:21 28.02.2025
Представники Червоного Хреста Франції та України обговорили  питання  співпраці

Представники Червоного Хреста Франції та України обговорили  питання  співпраці

12:25 28.02.2025
Волонтери УЧХ працювали в Запоріжжі на місцях влучання БПЛА

Волонтери УЧХ працювали в Запоріжжі на місцях влучання БПЛА

17:46 27.02.2025
Завдяки УЧХ забезпечено доступ до питної води майже 60 сіл Київщини

Завдяки УЧХ забезпечено доступ до питної води майже 60 сіл Київщини

10:40 26.02.2025
УЧХ та Всесвітня продовольча програма забезпечують продуктовими наборами мешканців Херсонщині

УЧХ та Всесвітня продовольча програма забезпечують продуктовими наборами мешканців Херсонщині

09:41 24.02.2025
60 національних товариств МФЧХіЧП мобілізували 2,3 млрд швейцарських франків на підтримку гуманітарних заходів для України та українців

60 національних товариств МФЧХіЧП мобілізували 2,3 млрд швейцарських франків на підтримку гуманітарних заходів для України та українців

09:35 24.02.2025
Президентка МФЧХіЧП наголошує на необхідності продовження фінансування для України: потреби українців, на жаль, лише зростатимуть

Президентка МФЧХіЧП наголошує на необхідності продовження фінансування для України: потреби українців, на жаль, лише зростатимуть

ВАЖЛИВЕ

На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор

Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

Кількість загиблих внаслідок влучання ракети в Кривому Розі зросла до чотирьох

Один цивільний загинув та двоє постраждали внаслідок ворожої повітряної атаки в Харківській області

ОСТАННЄ

Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

Компанія DIM запустила власну офіційну агенцію нерухомості

Літак Зеленського прибув до Бельгії

Внаслідок прицільного влучання дронів у Сумах згорів термінал "Нової пошти" з посилками, загинув співробітник

Кабмін визначив порядок перетину кордону для осіб, зайнятих у стратегічних комунікаціях, медіа, культурній та інформсферах

Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

РФ пошкодила п'ятий енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області за останні два тижні

На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

В ДТП у Львівській області за участі маршрутки одна особа загинула і 16 травмовані

Мінсоцполітики запустило бета-версію оновленого вебсайту

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА