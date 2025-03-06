УЧХ нагадує про розпізнавальні знаки для позначення захищених об’єктів під час війни за МГП

Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) нагадує про розпізнавальні знаки для позначення захищених об’єктів під час війни за міжнародним гуманітарним правом (МГП).

Емблема Червоного Хреста — є видимим позначенням захисту для медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів збройних сил, або цивільного медичного персоналу лише за спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров’я України. А також як розпізнавальний знак для позначення належності людини або об'єкта до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Блакитний рівнобічний трикутник на помаранчевому тлі — розпізнавальний знак цивільної оборони. Застосовується для позначення об’єктів, що призначені для забезпечення діяльності органів управління цивільного захисту та сил цивільного захисту, а також засоби цивільного захисту.

Загострений знизу щит, розділений на чотири частини синього та білого кольору — розпізнавальний знак культурних цінностей. Може використовуватися одноразово — для розпізнавання культурних цінностей, що не перебувають під спеціальним захистом. Або триразово — для розпізнавання культурних цінностей, що перебувають під спеціальним або посиленим захистом.

Група трьох кіл яскраво помаранчевого кольору, однакового розміру, розміщених на одній і тій самі осі — міжнародний спеціальний знак для об’єктів, установок і споруд, що містять небезпеку.

Абревіатура “SAR” (Search and Rescue) — розпізнавальний знак, яким маркуються пошуково-рятувальні одиниці (морські та повітряні судна).

“Напади на об’єкти, позначені таким чином, заборонені міжнародним гуманітарним правом. За винятком випадків, коли вони використовуються у військових цілях, або надають військову перевагу противнику. Водночас напади на об’єкти, що містять небезпечні сили (АЕС, дамби, греблі, та ін.) — заборонені за будь-яких умов”, - відзначив УЧХ у Фейсбуці.

В Україні застосування розпізнавальних емблем за МГП визначається постановою Кабінету міністрів № 1199 від 21 жовтня 2022 р. «Про затвердження порядку маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідними розпізнавальними знаками (емблемами)».