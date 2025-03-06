УЧХ нагадує про розпізнавальні знаки для позначення захищених об’єктів під час війни за МГП
Український Червоний Хрест (УЧХ) нагадує про розпізнавальні знаки для позначення захищених об’єктів під час війни за міжнародним гуманітарним правом (МГП).
Емблема Червоного Хреста — є видимим позначенням захисту для медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів збройних сил, або цивільного медичного персоналу лише за спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров’я України. А також як розпізнавальний знак для позначення належності людини або об'єкта до Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.
Блакитний рівнобічний трикутник на помаранчевому тлі — розпізнавальний знак цивільної оборони. Застосовується для позначення об’єктів, що призначені для забезпечення діяльності органів управління цивільного захисту та сил цивільного захисту, а також засоби цивільного захисту.
Загострений знизу щит, розділений на чотири частини синього та білого кольору — розпізнавальний знак культурних цінностей. Може використовуватися одноразово — для розпізнавання культурних цінностей, що не перебувають під спеціальним захистом. Або триразово — для розпізнавання культурних цінностей, що перебувають під спеціальним або посиленим захистом.
Група трьох кіл яскраво помаранчевого кольору, однакового розміру, розміщених на одній і тій самі осі — міжнародний спеціальний знак для об’єктів, установок і споруд, що містять небезпеку.
Абревіатура “SAR” (Search and Rescue) — розпізнавальний знак, яким маркуються пошуково-рятувальні одиниці (морські та повітряні судна).
“Напади на об’єкти, позначені таким чином, заборонені міжнародним гуманітарним правом. За винятком випадків, коли вони використовуються у військових цілях, або надають військову перевагу противнику. Водночас напади на об’єкти, що містять небезпечні сили (АЕС, дамби, греблі, та ін.) — заборонені за будь-яких умов”, - відзначив УЧХ у Фейсбуці.
В Україні застосування розпізнавальних емблем за МГП визначається постановою Кабінету міністрів № 1199 від 21 жовтня 2022 р. «Про затвердження порядку маркування в особливий період будівель та споруд, транспортних засобів, які підпадають під дію норм міжнародного гуманітарного права, відповідними розпізнавальними знаками (емблемами)».