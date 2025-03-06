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10:49 06.03.2025

Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

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Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що війна між Росією та Україною є "проксі-війною" між ядерними державами - Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією, і вона має закінчитися, бо ситуація наразі зайшла у "глухий кут", повідомляє Fox News.

"Від самого початку було зрозуміло, що президент Трамп розглядає це як затяжний конфлікт, що зайшов у глухий кут. І відверто кажучи, це війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, і Росією – і вона повинна закінчитися. І ніхто не має жодних ідей чи планів, як її закінчити", - заявив Рубіо в інтерв'ю телеканалу.

Держсекретар зазначив, що наразі президент США намагається "з'ясувати, чи є шлях до миру" та повинні бути залучені "обидві сторони, росіян і українців".

"Це вимагатиме поступок з обох сторін, але ми повинні посадити їх обох за стіл переговорів. Очевидно, що українці повинні бути там. Це їхня країна. Росіяни повинні бути за цим столом. І лише президент Трамп може зробити це можливим. Це було метою, це залишається метою, і це те, на чому ми зараз зосереджені", - заявив Рубіо.

Він зазначив, що під час переговорів в Ер-Ріяді США отримали сигнал від РФ в тому, що вони "зацікавлені в обговоренні" питання припинення війни.

"Ми зустрічалися з ними два тижні тому, і мета нашої зустрічі з ними була дуже проста: Ви зацікавлені в тому, щоб говорити про припинення цієї війни чи ні? Тому що в наших відносинах нічого не може змінитися, доки триває війна. Їхньою відповіддю було те, що ми зацікавлені в обговоренні цього питання. Тепер нам потрібно продовжувати. Важко здійснювати подальші дії, коли інша сторона конфлікту заявляє, що вона взагалі не зацікавлена в мирі, а саме такий меседж надходив до нас. Сподіваюся, це було виправлено", - зауважив Рубіо.

Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що США намагаються перевести воєнний конфлікт у дипломатичну площину, але до цього мусить пройти ще декілька етапів.

"Ну, я не збираюся обговорювати це заздалегідь. Послухайте, врешті-решт, українці матимуть свої вимоги, росіяни – свої . Ми повинні побачити, наскільки вони далекі один від одного, якщо ми дійдемо до цього етапу процесу. І саме тут потрібна дипломатія - це те, про що говорив віце-президент… Саме тут починається важка робота дипломатії, коли потрібно з'ясувати, як подолати ці розбіжності", - зазначив він.

Теги: #україна #рубіо #сша #війна #рф

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