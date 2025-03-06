Двоє цивільних постраждали через атаку ворога по Південному

Двоє людей, один з яких госпіталізований, постраждало внаслідок нічної атаки ударних дронів по Південному, Одеського району, повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у Телеграм.

"Під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі.Також є ураження енергетичного обʼєкту. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - написав Кіпер.

