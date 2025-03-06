Події

08:46 06.03.2025

Двоє цивільних постраждали через атаку ворога по Південному

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Двоє цивільних постраждали через атаку ворога по Південному

Двоє людей, один з яких госпіталізований, постраждало внаслідок нічної атаки ударних дронів по Південному, Одеського району, повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у Телеграм.

"Під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі.Також є ураження енергетичного обʼєкту. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - написав Кіпер.
 

Теги: #одеська_область #обстріли

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