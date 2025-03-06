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08:11 06.03.2025

Витрати американців на бензин можуть зрости на $22 млрд на рік через мита

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Витрати американців на бензин можуть зрости на $22 млрд на рік через мита

Введення 10%-вих мит на імпорт нафти в США може збільшити витрати американців на бензин на $22 млрд на рік, вважають аналітики Goldman Sachs.

Близько 70% імпорту нафти в США і понад дві третини імпортної нафти, що надходить на американські НПЗ, припадає на Канаду і Мексику. Частка цих країн зросла за останні роки, після того як президент США Дональд Трамп фактично заборонив ввозити нафту з Венесуели, і введення мит проти них може мати відчутні наслідки, пише Bloomberg.

Раніше цього року Трамп оголосив про введення тарифів у розмірі 25% на імпорт у Штати товарів з Мексики та Канади, зробивши виняток лише для канадської нафти, яка обкладатиметься за ставкою 10%. Ці мита набули чинності 4 березня, після місячної відстрочки.

Відповідальність за сплату мита, як правило, покладається на імпортера - в даному випадку, на американські компанії, які купують нафту і нафтопродукти в Канаді та Мексиці. Однак, вони зазвичай перекладають як мінімум частину збільшених витрат на кінцевого споживача.

Мита на нафту, можливо, поки що не сильно турбують американців, оскільки бензин у США зараз коштує дешевше, ніж за останні три роки. Його ціна в середньому по країні становить $3,1 за галон.

Водночас подорожчання життя загалом стало проблемою у США, де довгострокові інфляційні очікування споживачів досягли максимуму майже за 30 років.

За даними Мічиганського університету, у лютому американці очікували, що близько 5-10 років річне зростання споживчих цін у країні становитиме 3,5%. Це найвищий показник із 1995 року, зазначає Bloomberg.

Хоча витрати на бензин і не становлять суттєвої частки в сукупних витратах домогосподарств у США, через мита вони можуть збільшитися на $170 на рік, за підрахунками Goldman. До того ж, ціна бензину нагадує американцям про зростання вартості життя під час кожної заправки автомобіля.

Більш суттєву тривогу нафтові тарифи викликають в американських нафтопереробників, які залежать від імпорту важких сортів нафти для виробництва бензину та інших видів палива.

Замінити нафту, що надходить із Канади та Мексики, можна, але купівля легших і дорожчих сортів вдарить по прибутках нафтопереробних компаній.

Тим часом Канада вже відреагувала на введення мит у США, оголосивши про поетапне введення тарифів на імпорт американських товарів вартістю близько $100 млрд. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум пообіцяла анонсувати заходи у відповідь 9 березня.

Мексика є найбільшим покупцем бензину і дизеля, експортованого США. У складі мексиканського імпорту палива на США припадає близько 93%. Рішення влади цієї країни обкласти митами американські поставки може відкрити її ринок для європейських і навіть азійських постачальників.

Теги: #мита #бензин #сша

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