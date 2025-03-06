Гілі й Хегсет обговорять мирний план для України у четвер

Міністри оборони Великої Британії та США Джн Гілі і Піт Хегсет обговорять мирний план для України під час двосторонньої зустрічі в рамках візиту Джона Гілі до Вашингтона, повідомив уряд Великої Британії у середу.

"Завтра [у четвер] під час двосторонньої зустрічі міністри оборони США й Великої Британії, повинні обговорити мирний план для України, над яким працюють США, Велика Британія, Франція та європейські союзники", - сказано в урядовому релізі.

Як пише видання Financial Times, посилаючись на джерела, ознайомлені з підготовкою візиту, Гілі намагатиметься переконати Хегсета, що США повинні надати військове прикриття для європейських миротворчих сил. Без американських гарантій, європейський план залишається незавершеним, - зазначає видання.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/deepening-uk-us-defence-relations-and-peace-in-ukraine-to-top-agenda-for-defence-secretarys-washington-visit

https://www.ft.com/content/fe6cee08-7651-44b9-b536-623bb9208640