Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський
Україна готується до саміту ЄС, який відбудеться у четвер у Брюсселі, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ми готуємося до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.
Він також повідомив, що команди України та США почали працювати над зустріччю.
"Говорили Андрій Єрмак та Майк Вольц. Є позитивний рух, сподіваємося на позитивний результат наступного тижня", - зазначив президент.
Окрім того, він наголосив на необхідності відновлення руху щодо переговорних кластерів для вступу в ЄС