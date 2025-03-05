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19:22 05.03.2025

Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

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Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна готується до саміту ЄС, який відбудеться у четвер у Брюсселі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готуємося до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він також повідомив, що команди України та США почали працювати над зустріччю.

"Говорили Андрій Єрмак та Майк Вольц. Є позитивний рух, сподіваємося на позитивний результат наступного тижня", - зазначив президент.

Окрім того, він наголосив на необхідності відновлення руху щодо переговорних кластерів для вступу в ЄС

 

Теги: #самміт #єс #зеленський

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