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19:18 05.03.2025

В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

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В суд спрямована справа шахраїв з Харкова, які ошукали громадян Латвії майже на 11 млн грн

Завершено досудове розслідування відносно п'яти учасників злочинної організації з Харкова, які через кол-центр пропонували латвійцям вкласти гроші в акції або криптовалюту, заробляючи на відсотках, повідомляє Національна поліція України у середу.

"Щоб переконати людей в тому, що торгівля насправді відбувається, створили й постійно наповнювали контентом інтернет-сайти та псевдотрейдингові платформи. У разі зацікавленості потерпілим надавали посилання. Перейшовши за ним, вони фактично надавали зловмисникам доступ до своїх компʼютерів і встановлювали на них шкідливе програмне забезпечення", - повідомляється на сайті відомства.

Як встановило слідство, якщо іноземці говорили зловмисникам, що хочуть вивести кошти з нібито нарахованими відсотками, шахраї запевняли, що для цього треба чекати або ж скоро буде зріст акцій і треба надати кошти, аби реалізувати транзакцію.

"Насправді ж перераховані кошти виводили на підконтрольні криптовалютні гаманці, а після виводили на готівку через підконтрольні обмінні пункти", - повідомляють поліцейські.

За інформацією правоохоронців, особи та місцезнаходження зловмисників встановили кіберполіцейські Харкова. Поліцейські провели двадцять обшуків, у ході яких вилучили документи і техніку з контактами й переписками з потенційними жертвами, сім-карти латвійських операторів, гранату, кошти у розмірі близько $160 тис, 250 тис грн та 5 елітних авто.

Повідомляється, що п'ятьох учасників злочинної організації затримали разом із організатором.

Слідчі Нацполіції у серпні 2024р. оголосили затриманим про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах в складі злочинної організації (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України), створенні та участі у злочинній організації (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Кримінального Кодексу України).

Наразі досудове розслідування завершено, справу скерували до суду. Фігурантам загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу кіберполіції Харкова під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України, спільно з Департаментом боротьби з кіберзлочинністю Головного управління кримінальної поліції Латвії, Прокуратурою Латвійської Республіки та Євроюстом.

 

Теги: #харків #шахраї #поліція

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