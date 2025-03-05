Волц про призупинку обміну розвідданими з Україною: переглядаємо все, що стосується наших відносин у сфері безпеки

США “роблять паузу і оцінюють” все, що стосується відносин у сфері безпеки з Україною, заявив радник з нацбезпеки президента США Майк Волц.

“Ми робимо паузу, оцінюємо, розглядаємо все, що стосується наших відносин у сфері безпеки”, - сказав він, відповідаючи на питання в ефірі CBS Mornings, чи США призупинили обмін розвідданими з Україною.

За словами Волца, “ми повинні запитати себе, чи повинна ця війна тривати місяцями і роками в майбутньому?”.

“І, знову ж таки, до якої кінцевої мети, що відповідає цілям США?”, - додав він.