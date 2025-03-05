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17:47 05.03.2025

Німеччина закликає ЄС пом'якшити бюджетні правила, щоб наростити оборонні фонди, - ЗМІ

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Німеччина закликає ЄС пом'якшити бюджетні правила, щоб наростити оборонні фонди, - ЗМІ

Німеччина закликала ЄС переглянути бюджетні правила блоку, щоб дозволити країнам-членам збільшити видатки на оборону, повідомляє в середу Bloomberg.

"Союз має надати державам-членам додаткові бюджетні можливості для збільшення видатків на оборону в довгостроковій перспективі, з огляду на геополітичні обставини", - цитує агентство німецького представника в Брюсселі.

Бюджетні правила ЄС обмежують борг країн-членів до 60% від ВВП, а дефіцит - до 3%.

Очікується, що лідери ЄС обговорять можливі зміни в бюджетних правилах блоку на саміті в четвер.

У вівторок ЄС оголосив про план, згідно з яким блок може зібрати до 800 млрд євро додаткових коштів, включно зі 150 млрд євро кредитів державам-членам для інвестицій в оборону.

Також у вівторок повідомлялося, що лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який переміг на німецьких парламентських виборах, заявив, що Німеччина внесе поправки до Конституції, щоб звільнити видатки на оборону та безпеку від бюджетних обмежень.

Теги: #німеччина #єс

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