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15:37 05.03.2025

Міносвіти надало Керуючій компанії зі створення Президентського університету і трьом десяткам вишів статус критично важливих

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Міносвіти надало Керуючій компанії зі створення Президентського університету і трьом десяткам вишів статус критично важливих

Міністерство освіти і науки України надало державному підприємству "Керуюча компанія зі створення Президентського університету" і трьом десяткам університетів статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Міносвіти з 31 січень по 14 лютого 2025 року, такий статус також надано Державній установі "Український інститут розвитку освіти", Державній установі "Національний антарктичний науковий центр", Благодійній організації "Благодійний фонд "Можемо разом" і Національному дендрологічному парку "Софіївка".

Крім того, критично важливими в особливий період визначено три десятки університетів, серед яких: Запорізький національний університет, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Київський національний університет технологій та дизайну, Національний університет "Одеська політехніка", Волинський національний університет імені Лесі Українки, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Національний університет "Острозька академія", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Черкаський державний технологічний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Національний університет харчових технологій, Вінницький національний технічний університет, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Національний університет "Львівська політехніка", Національний транспортний університет і Українська державна льотна академія.

Серед іншого статус також надано: Державній науковій установі "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України, Державній установі "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього" НАНУ, Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАНУ, Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАНУ, Державній науковій установи "Центр інноваційних медичних технологій" НАНУ і Інституту відновлюваної енергетики НАНУ.

Як повідомлялося, наприкінці листопада уряд опублікував постанову №1332 з оновленим порядком бронювання від мобілізації з використанням державного порталу "Дія", що передбачає необхідність підтвердження критичності всіма підприємствами, які мають сьогодні цей статус, для збереження заброньованими їхніх співробітників. Згідно з документом, підприємства тепер повинні будуть мати середню зарплату від 2,5 мінімальної (зараз - 20 тис. грн на місяць) протягом останнього кварталу, і їхні працівники-претенденти на бронювання також повинні будуть мати таку зарплату хоча б місяць у цьому кварталі.

Раніше Міносвіти надало статус критично важливих: Нацфонду досліджень, Фонду президента з підтримки освіти, Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти, Державній науковій установі "Інститут освітньої аналітики" і двом десяткам університетів.

Теги: #міносвіти

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