Лідери ЄС можуть обговорити призначення спецпредставника на переговори про мир в Україні

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Лідери Європейського союзу можуть обговорити питання призначення спеціального представника Євросоюзу на переговори про мир для України.

Про це у середу в Брюсселі журналістам повідомив високопосадовий європейський дипломат, говорячи про можливій перебіг обговорення під час спеціального засідання Європейської ради, де головними питаннями будуть підтримка України та оборона ЄС.

«Це – ще одне обговорення в контексті підготовки, яке може з’явитися під час обговорення. Я не впевнений, що у нас буде результат, але це було частиною ідеї мати спецпредставника ЄС в мирному процесі щодо України», - сказав він.

За його словами, це питання також обговорювалося під час «двосторонніх консультацій, які відбулися з усіма лідерами». «Вони вітали цю ідею. Це (спецпредставник) не розглядається як таке, що хтось замінить політичний рівень в ЄС, зокрема, глав держав та урядів, чи рівень міністрів та Високого представника, але розглядається так, що це буде хтось, хто може присвятити свій повний час участі Європи в цьому процесі. Я думаю, що це питання буде предметом обговорення», - пояснив високопосадовець.

Коментуючи на прохання журналістів позицію у проекті майбутніх висновків засідання Ради, де мова йдеться про територіальну цілісність України», співрозмовник наголосив, що це те, про що ЄС говорив завжди – про територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів. «Ця позиція не змінилася, і той факт, що це є у проекті висновків, говорить про те, що ЄС не змінив свою позицію щодо цього», - сказав він.

Проте, робота над висновками ще триває, і не виключається, що і під час засідання в документ можуть бути внесені правки.

Як відомо, американська сторона вже заявила про те, що Україна має піти на територіальні поступки РФ.