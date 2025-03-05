В ЄС ще не знають, чи буде Зеленський особисто присутнім на спецзасіданні Євроради з питань оборони України та Європи

В Європейській раді ще немає підтвердження щодо особистої участі президента України Володимира Зеленського у спеціальному засіданні, присвяченому підтримці оборони України та посиленню оборонних спроможностей Європи.

Про це у середу в Брюсселі напередодні позачергового засідання, яке на 6 березня скликав президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомив журналістам високопосадовий європейський дипломат.

«Ви бачили листа із запрошенням президенту Зеленському. Ми все ще сподіваємося, що він прийде. Але ще немає повної впевненості, чи буде він зв’язуватися через відео чи буде присутнім тут. Але ми все одно сподіваємося, що він зможе приїхати», - повідомив він.

За словами високопосадовця, це «особлива Європейська рада». «Ситуація і контекст щодо ситуації в Україні, враховуючи, зокрема, позицію нової адміністрації США, змінилися. Я думаю, що це відправна точка для нової спеціальної Європейської Ради. Ми бачили, як США ведуть переговори з Росією. Ці переговори можуть вплинути на ситуацію в Україні. Існує чіткий і заявлений намір, зокрема президента США, розвивати ці переговори до переговорів про мирне врегулювання або, принаймні, про припинення вогню в Україні за участю України. Отже, це перший новий контекст, якого раніше не було», - пояснив співрозмовник журналістів.

Він також повідомив, що в п’ятницю вранці президент Європейської Ради разом з президентом Комісії та високим представником організують відеоконференцію, щоб ознайомити країни-партнери, які не входять до ЄС, зокрема Велику Британію, Ісландію, Норвегію та Туреччину, з результатами засідання спеціальної ради. «Це також те, що ми будемо робити в нинішніх обставинах, тобто підтримувати зв’язок з цими країнами-партнерами, які не входять до ЄС, для координації нашого руху вперед», - зазначив високопосадовий європейський дипломат.