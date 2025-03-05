Чиновники Трампа зв’язувались із Зеленським, щоб спробувати повернутися до переговорів щодо угоди

Розмови з президентом України Володимиром Зеленським і його командою провели чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа після суперечок у Білому домі, повідомляє CNN у середу з посиланням на власні джерела.

"Чиновники Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин із Білим домом якнайшвидше і закликали українців повернутися до переговорів перед виступом президента в Конгресі у вівторок увечері, повідомили джерела. Серед тих, хто звернувся до Зеленського, є представник Трампа в Україні Кіт Келлог, повідомило одне з джерел", - йдеться в повідомленні.

Наразі інформації, що угода про рідкісні мінерали з Україною підписана, немає, але представник Білого дому стверджував, що адміністрація Трампа впевнена, що дискусії щодо відновлення угоди про корисні копалини йдуть у правильному напрямку.