Інтерфакс-Україна
Події
11:25 11.05.2025

Прем'єр Естонії: Адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор Росії

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Прем'єр Естонії: Адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор Росії

Позиції США та Європи щодо чинення тиску на Росію знову зближуються, адміністрація Трампа "стає трохи нетерплячою", заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає ERR.

"Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їхнім прагненням до 30-денного припинення вогню і спроможністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії", - сказав він.

На думку прем'єра, "американська адміністрація також стає трохи нетерплячою щодо цих російських "ігор".

Як повідомлялося, лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі після онлайн зустрічі Коаліції охочих в Києві підкреслили, що у випадку відмови Москви від припинення вогню проти Росії будуть посилені санкції, а підтримка України збільшиться. За їх словами, така позиція скоординована із США.

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на події 10 травня, коли спочатку Коаліція охочих з Україною виступила з вимогою до РФ щодо 30-денного перемир’я з 12 травня, а Володимир Путін натомість запропонував 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі.

"Потенційно великий день (great day) для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social у неділю зранку за Києвом.

Водночас під час пресконференції в ніч проти неділі Путін проігнорував пропозиції України і європейських партнерів з Коаліції охочих про запровадження повного і безумовного припинення вогню з 12 травня терміном на 30 днів та запропонував 15 травня прямі переговори з Україною у Стамбулі, де останній раз сторони зустрічалися 2022 року на початку розпочатої Росією повномасштабної агресії.

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що переговори з Україною в Стамбулі мають відбуватися з урахуванням реальної ситуації та напрацювань переговорів 2022 року.

Теги: #війна #міхал_крістен #адміністрація_трампа

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