Перед ратифікацією Угоди зі США "Євросолідарність" ініціює спеціальну заяву парламенту – Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" ініціює ухвалення спеціальної заяви парламенту щодо ратифікації Угоди про інвестиційний фонд між Україною і США, в якій зазначено, що два додаткові документи – Договір про створення обмеженого партнерства та Статут інвестиційного фонду, які згадуються в тексті основної Угоди – не були надані для розгляду та не можуть вважатися ратифікованими, повідомила у фейсбуці співголова фракції Ірина Геращенко.

Згідно з текстом проєкту заяви ВР, яку пропонує "Європейська солідарність" і яка розміщена на сторінці у фейсбуці Геращенко, а також на сайті політичної сили, Верховна Рада України підтримує ратифікацію Угоди. Разом з тим парламент України "констатує, що два додаткові документи – Договір про створення обмеженого партнерства та Статут інвестиційного фонду, які згадуються в тексті основної Угоди – не були надані Верховній Раді України для розгляду разом із основною Угодою".

"Тому Верховна Рада України заявляє, що ці додаткові документи не можуть вважатися ратифікованими, а їх правова дія щодо України не настає до моменту представлення їх Верховній Раді України у встановленому порядку", - йдеться у тексті заяви, ініційованій фракцією "Європейська солідарність".

"Всі ми усвідомлюємо, що Трамп і його адміністрація – непрості партнери, а Україна критично залежить від стратегічного партнерства з США і двопартійної підтримки. Й щодо цього немає дискусії. Це аксіома. В той же час, умови, в яких відбувається ратифікація, є неприпустимими і неприйнятними", – зазначила Геращенко, коментуючи запропонований текст заяви.

"Провалена комунікація з суспільством і парламентом, вимога до ВР голосувати, не читаючи – все це неприпустимі в демократичній країні речі, непристойна неповага до законодавчого органу і народу. Я пишаюся тим, що саме Європейська Солідарність добилася публічної дискусії щодо змісту Угоди про інвестиційний фонд. Ажіотаж на Комітеті закордонних справ, куди акредитувалися журналісти і більше 70 депутатів з усіх фракцій, аби задати питання уряду – здорове бажання відповідального голосування. Ми мали професійну дискусію, хоч не на всі питання отримали відповідь", – зауважила депутатка.

"Ми фіксуємо, що на момент ратифікації в ВР не було жодних інших текстів, зокрема, і тексту угоди про обмежене партнерство, яка згадується в угоді про інвестиційний фонд 26 разів", – констатувала нардепка.

"Парламент і суспільство повинні мати повну інформацію про хід мирних переговорів і деталі всіх парафованих документів. Всіх! Поспіх із ратифікацією угоди може нашкодити і нашим американським партнерам, якщо раптом з'ясується, що якісь пункти не відповідають Конституції. Саме тому "ЄС" зареєструвала заяву, яку ми пропонуємо ухвалити ВР. Це – про повагу до стратегічного партнерства з США і про самоповагу", – наголосила Геращенко.