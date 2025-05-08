Порошенко перед голосуванням за угоду про копалини нагадав про гарантії безпеки та підтримку США

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в четвер перед голосуванням за Угоду про інвестиційний фонд між Україною і США заявив, що метою стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами є перш за все гарантії безпеки для нашої держави, повідомляється на сайті політсили.

"Ми сьогодні обговорюємо не просто угоду – ми обговорюємо тест на зрілість влади. На її спроможність укладати стратегічні союзи — відповідально, прозоро, з повагою до національного інтересу і з повагою стратегічних партнерів. Йдеться точно не про копалини. Йдеться про довіру. Довіру США — держави, яка надає нам зброю, санкції і дипломатичний щит", - сказав Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради.

Він зауважив, що наявність таємних додатків до Угоди суперечить прозорості. "Додатки – таємниця від парламенту, від народу, який воює, і від суспільства, яке 11 років захищає суверенітет. Де в угоді хоч слово про безпеку, питає народ. Коли буде припинення війни? Коли буде мир чи хоча б перемир’я?", – зазначив лідер партії.

При цьому Порошенко відзначив, що "Європейська солідарність" останні півроку постійно говорила про стратегічну важливість партнерства з США.