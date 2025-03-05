РФ вчетверте за два тижні атакувала енергооб’єкти Одеської області – ДТЕК

У вівторок увечері, 4 березня, РФ атакувала ще один енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області, і це стало вже четвертим за два тижні ударом по енергосистемі регіону.

"Вчора ввечері ворог атакував ще один енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні", – йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграм у середу зранку.

Зазначається, що енергетики розпочнуть аварійно-відновлювані роботи, щойно отримають дозвіл від рятувальників.