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00:36 05.03.2025

Мерц проведе з Шольцем переговори про виділення 3 млрд євро додаткової допомоги Україні – ЗМІ

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Ймовірний наступний канцлер ФРН Фрідріх Мерц проведе в середу переговори з чинним канцлером Олафом Шольцом щодо додаткової військової допомоги Україні на три мільярди євро, повідомила Le Monde у вівторок.

"Президент ХДС, партії, яка перемогла на парламентських виборах у Німеччині, і ймовірний майбутній канцлер, Фрідріх Мерц заявив, що в середу проведе переговори з Олафом Шольцем, щоб вирішити питання про додаткову військову допомогу Україні. За словами пана Мерца, додаткова німецька підтримка становитиме понад 3 мільярди євро", - написала Le Monde.

Джерело: https://www.lemonde.fr/international/live/2025/03/04/en-direct-guerre-en-ukraine-emmanuel-macron-salue-la-volonte-de-volodymyr-zelensky-de-reengager-le-dialogue-avec-donald-trump_6572748_3210.html

Теги: #допомога #німеччина #мерц

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