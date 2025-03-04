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21:26 04.03.2025

Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

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Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

Президент США Дональд Трамп має намір оголосити про підписання угоди по копалинах з Україною під час свого звернення до Конгресу у вівторок, повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

"Адміністрація президента США Дональда Трампа і Україна планують підписати широко обговорювану угоду про видобуток корисних копалин після катастрофічної зустрічі в Овальному кабінеті в п'ятницю, під час якої президент України Володимир Зеленський був вигнаний з будівлі, повідомили у вівторок чотири людини, знайомі з ситуацією", - пише Reuters.

За інформацією трьох джерел агентства Трамп сказав своїм радникам, що хоче оголосити про угоду у своєму зверненні до Конгресу у вівторок ввечері.

Втім джерела застерегли, що угода ще не підписана і ситуація може змінитися.

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Теги: #конгрес #трамп #сша #угода

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