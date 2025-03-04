Події

19:11 04.03.2025

ЗСУ знищили військовий об’єкт ворога у Курській області

1 хв читати
ЗСУ знищили військовий об’єкт ворога у Курській області

Повітряні сили Збройних сил України вдарили по військовому об’єкту ворога у Курській області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Учора Повітряні Сили Збройних Сил України завдали чергового успішного удару, по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади зс рф в районі населеного пункту Троїцьке Курської області рф", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

Як зазначається, ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.

 

Теги: #атака #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:16 04.03.2025
Війська РФ за добу втратили 1340 осіб та 101 од. техніки - Генштаб

Війська РФ за добу втратили 1340 осіб та 101 од. техніки - Генштаб

00:16 04.03.2025
Постраждали чотири людини внаслідок дронової атаки в Одесі – Кіпер

Постраждали чотири людини внаслідок дронової атаки в Одесі – Кіпер

23:15 03.03.2025
Україна повернула ще сімох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії – Єрмак

Україна повернула ще сімох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії – Єрмак

22:58 03.03.2025
США розробляють план послаблення санкцій проти РФ - ЗМІ

США розробляють план послаблення санкцій проти РФ - ЗМІ

22:34 03.03.2025
Зеленський: відсутність гарантій безпеки 11 років тому дала змогу РФ почати з окупації Криму і війни на Донеччині

Зеленський: відсутність гарантій безпеки 11 років тому дала змогу РФ почати з окупації Криму і війни на Донеччині

21:21 03.03.2025
Трамп стверджує, що Європа витратила більше коштів на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України

Трамп стверджує, що Європа витратила більше коштів на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України

06:14 03.03.2025
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

01:37 03.03.2025
Пожежу у житловому будинку, що виникла через удар ворожого БпЛА по Харкову, ліквідовано - ДСНС

Пожежу у житловому будинку, що виникла через удар ворожого БпЛА по Харкову, ліквідовано - ДСНС

00:05 03.03.2025
Одна людина постраждала внаслідок атаки російського БпЛА по Кривому Рогу - ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки російського БпЛА по Кривому Рогу - ОВА

23:43 02.03.2025
Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА у Харкові зросла до восьми, серед них дитина - мер

Кількість постраждалих внаслідок атаки БпЛА у Харкові зросла до восьми, серед них дитина - мер

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Стармер обмінялися баченням наступних кроків

Українці повинні сісти за стіл переговорів і почати переговори з президентом Трампом

Зеленський - Пленковичу: план дій, який наблизить до миру, буде готовий найближчим часом

Зеленський: Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа

ЗСУ завдали удару по командному пункту російських окупантів в Донецькій області – Генштаб

ОСТАННЄ

Голова Львівської ОВА закликає збільшити фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів

Ексголова правління банку "Аркада" Паливода та забудовник отримали підозру в розтраті 110 млн грн вкладників

Зеленський і Стармер обмінялися баченням наступних кроків

Українці повинні сісти за стіл переговорів і почати переговори з президентом Трампом

Орбан в середу відвідає Париж на запрошення Макрона, говоритимуть про Україну

Зеленський - Пленковичу: план дій, який наблизить до миру, буде готовий найближчим часом

Трюдо: Сьогодні Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади

Міністерка закордонних справ Ліхтенштейну відвідала Львів

Глава МЗС: Зеленський підтверджує готовність України підписати угоду про корисні копалини і безпеку

Президенти України і Фінляндії обговорили результати саміту в Лондоні

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА