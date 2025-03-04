ЗСУ знищили військовий об’єкт ворога у Курській області

Повітряні сили Збройних сил України вдарили по військовому об’єкту ворога у Курській області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Учора Повітряні Сили Збройних Сил України завдали чергового успішного удару, по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади зс рф в районі населеного пункту Троїцьке Курської області рф", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

За результатами атаки знищено ворожі бліндажі, вогневі позиції та до 30 військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

Як зазначається, ця локація використовувалася для планування та проведення атак, зокрема запуску FPV-дронів по українських позиціях.