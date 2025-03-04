Події

18:49 04.03.2025

Президенти України і Фінляндії обговорили результати саміту в Лондоні

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Президенти України і Фінляндії обговорили результати саміту в Лондоні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Гарна розмова з президентом Зеленським. Ми обговорювали ситуацію в Україні після Саміту в Лондоні в неділю. Фінляндія продовжить підтримувати Україну", - написав Стубб в соцмережі Х.

Як повідомлялося, Стубб виступив з планом надання Україні членства в НАТО у випадку, якщо Росія знову нападе на неї.

"Україні буде складно стати членом НАТО, оскільки Німеччина і США ставляться до цього скептично. То чому б замість цього не надати Україні членство де-факто?" – заявив Стубб.

Теги: #стубб #зеленський

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