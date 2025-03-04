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Харків підписав меморандум з європейським забудовником Ten Brinke Group B.V., повідомив міський голова Ігор Терехов в Телеграм-каналі.

“Щодня ми працюємо над відновленням нашого міста - не відкладаємо на потім те, що можна зробити зараз. І ця стратегія зрозуміла нашим партнерам. Один із важливих кроків на цьому шляху - підписання меморандуму про співпрацю з Ten Brinke Group B.V., одним із найефективніших європейських забудовників з понад 120-річним досвідом роботи”, - повідомив Терехов.

За його словами, ця нідерландська компанія вже безоплатно допомагає Харкову.

“Вона має унікальний досвід у створенні якісного соціального житла, якого потребують харків’яни і яке ідеально відповідає нашому баченню майбутнього. Генеральний директор і голова правління компанії Альберт тен Брінке теж підтвердив: ми рухаємося правильним шляхом. Адже ми не просто мріємо про відновлення, а створюємо умови, щоб після війни Харків мав усе необхідне для швидкої та якісної відбудови”, - підкреслив Терехов.