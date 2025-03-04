СБУ затримала групу підпалювачів, які на замовлення ворога нищили військові авто на Дніпропетровщині
Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання: фігуранти за вказівкою ФСБ РФ підпалювали службовий транспорт Сил оборони у Дніпропетровській області.
"За результатами комплексних заходів "по гарячих слідах" кіберфахівці та слідчі СБУ затримали поблизу Павлограда 4-х учасників ворожого осередку", - йдеться в повідомленні української спецслужби в Телеграм-каналі у вівторок.
Як встановило розслідування, всі четверо ворожих поплічників є місцевими мешканцями віком від 19 до 25 років, які шукали "швидкі заробітки" на Телеграм-каналах.
"На одному з таких інтернет-ресурсів їх завербував представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Далі фігуранти отримали від фсб інструкції щодо самостійного виготовлення запалювальних сумішей та перелік потенційних цілей", - наголошують в СБУ.
За інформацію спецслужби, "під прицілом" ворога були пікапи та мультівени ЗСУ, які проходили техобслуговування у прифронтовому регіоні після виконання бойових завдань на передовій.
За наявною інформацією, зловмисники знищили два службових позашляховики Сил оборони і готувалися до виконання нових замовлень від окупантів.
Співробітники СБУ затримали фігурантів за місцями проживання.
Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб) і перебувають під вартою.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.