СБУ затримала групу підпалювачів, які на замовлення ворога нищили військові авто на Дніпропетровщині

Фото: https://t.me/SBUkr/14273

Служба безпеки України нейтралізувала злочинне угруповання: фігуранти за вказівкою ФСБ РФ підпалювали службовий транспорт Сил оборони у Дніпропетровській області.

"За результатами комплексних заходів "по гарячих слідах" кіберфахівці та слідчі СБУ затримали поблизу Павлограда 4-х учасників ворожого осередку", - йдеться в повідомленні української спецслужби в Телеграм-каналі у вівторок.

Як встановило розслідування, всі четверо ворожих поплічників є місцевими мешканцями віком від 19 до 25 років, які шукали "швидкі заробітки" на Телеграм-каналах.

"На одному з таких інтернет-ресурсів їх завербував представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Далі фігуранти отримали від фсб інструкції щодо самостійного виготовлення запалювальних сумішей та перелік потенційних цілей", - наголошують в СБУ.

За інформацію спецслужби, "під прицілом" ворога були пікапи та мультівени ЗСУ, які проходили техобслуговування у прифронтовому регіоні після виконання бойових завдань на передовій.

За наявною інформацією, зловмисники знищили два службових позашляховики Сил оборони і готувалися до виконання нових замовлень від окупантів.

Співробітники СБУ затримали фігурантів за місцями проживання.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб) і перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.