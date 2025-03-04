Військова підтримка США продовжується – прем’єр України

Україна дякує США за дуже вагому військову підтримку, яка врятувала десятки тисяч життів та допомогла країни вистояти проти російського агресора, така підтримка наразі триває і в Києві сподіваються на її продовження і в майбутньому, повідомив прем’єр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні ця підтримка є в Україні, вона продовжується", – сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

За словами Шмигаля, стосовно дискусій про можливість припинення військової підтримки США, Україна "абсолютно спокійно всіма наявними і доступними дипломатичними каналами буде продовжувати спокійну роботу" з США, Конгресом та Адміністрацією президента Дональда Трампа для того, щоб Україна і США продовжили боротьбу за справедливий, тривалий, стабільний мир в Україні..

"Сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки і впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів, як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, буде продовжуватись", – підсумував прем'єр України.

Іноземні ЗМІ раніше у вівторок повідомили, що Трамп наказав припинити поставки всієї військової допомоги Україні. За словами високопосадовця з Міністерства оборони, США припинять всю поточну військову допомогу Україні, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють сумлінну прихильність до миру, вказало агентство Bloomberg.