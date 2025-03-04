Подоляк про постачання зброї: проводимо ретельний аудит того, що можна виробити в межах партнерського співробітництва

Необхідно оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів аналогів зброї, а також провести аудит того, що можна виробити в межах партнерського співробітництва, вважає радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Щодо постачання зброї… По/перше, необхідно оцінити, які саме програми перестануть працювати. З урахуванням того факту, що багато програм уже були на етапі завершення. Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За словами Подоляка, також необхідно оцінити можливості закупівлі чи отримання у європейських партнерів передусім аналогів.

Окрім того, радник керівника ОП нагадав, що Україна вже мала досвід довготривалого призупинення програм військової підтримки з боку США та "вміє адаптуватися до таких ситуацій".

"Тож проводимо ретельний аудит того, що є, що можна виробити в межах партнерських співробітництв, що можна замістити. Щось шукаємо на комерційних ринках. Обговорюємо з європейськими партнерами. Ну й усе ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами", - наголосив Подоляк.