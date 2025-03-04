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00:19 04.03.2025

Рада наголошує на подальшому розвитку стратегічного партнерства зі США - звернення

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Верховна Рада вітає ініціативи президента США Дональда Трампа щодо початку переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру.

"Верховна Рада України вітає ініціативи президента Дональда Трампа щодо початку переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру. Верховна Рада… наголошує на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема у розвідці критичних корисних копалин", - йдеться у зверненні керівництва Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп до президента США Дональда Трампа, Конгресу США та американського народу.

У зверненні зазначається, що безпека та стабільний розвиток України забезпечується непохитною підтримкою Сполучених Штатів.

"Український народ більше за всіх у світі прагне миру та вірить, що особиста роль президента Дональда Трампа та його миротворчі зусилля будуть вирішальними у швидкому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу", - підкреслюється у зверненні.

Верховна Рада висловила глибоку вдячність Трампу, Конгресу США та американському народу за тверду та послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надані Україні пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на передовій.

Звернення опубліковано на англомовній версії сайту парламенту.

Теги: #розвиток #партнерство #сша

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