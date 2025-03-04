Постраждали чотири людини внаслідок дронової атаки в Одесі – Кіпер

Чотири людини постраждали внаслідок російської дронової атаки в Одесі, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок російської атаки постраждало четверо людей", - написав він у телеграмі.

За словами Кіпера, троє мешканців приватних будинків отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. У стані середнього ступеню важкості доставлені до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію.

Лікарі надають всім необхідну допомогу, зазначив він.

Як повідомлялося, в Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, також пошкоджені приватні будинки та бізнес-центр, у частині мііста застосовані аварійні відключення електроенергії

Джерело: https://t.me/odeskaODA/8844