Україна повернула ще сімох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії – Єрмак

Україна повернула ще сімох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати сімох українських дітей з тимчасово окупованих територій та Росії", - написав він у телеграмі.

За словами Єрмака, серед них – хлопчик, який разом із батьками пережив примусову паспортизацію, психологічний тиск та загрозу мілітаризації. Попри всі труднощі, він не втратив віри у своє майбутнє та мріє здобути вищу освіту в Україні. Саме заради цієї мрії його родина прийняла рішення про виїзд із окупації.

"Дякую Офісу омбудсмана України та Державі Катар за сприяння в організації рятувальної місії. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей додому", - зазначив керівник Офісу президента.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/5926