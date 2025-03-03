Зеленський проінформував лідерів країн Балтії про вчорашній саміт

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом і прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

"Проінформував їх про вчорашній саміт у Лондоні. Разом ми повинні підготувати план дій, який наблизить нас до реальних гарантій безпеки. Є конкретні ініціативи, будемо працювати", - зазначив Зеленський у своєму телеграм-каналі у понеділок.

Президент наголосив на важливості єдності з усіма партнерами, щоб якнайшвидше закінчити війну та забезпечити надійний і тривалий мир.

"Україна, Європа, США – тільки разом ми можемо повернути безпеку для всіх наших людей, і це дійсно можливо", - додав Зеленський.

Він подякував за підтримку і рішення про нові оборонні пакети, які допоможуть зберегти життя українців.