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18:37 03.03.2025

Пропозиція Макрона по частковому перемир'ю мала б передбачати залученість партнерів України до гарантій по режиму припинення вогню - Климпуш-Цинцадзе

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Пропозиція Макрона по частковому перемир'ю мала б передбачати залученість партнерів України до гарантій по режиму припинення вогню - Климпуш-Цинцадзе

Пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона щодо укладення часткового перемир'я на місячний термін в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі мала би передбачати конкретну залученість наших партнерів до гарантування режиму припинення вогню, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція “Європейська солідарність”).

“Важливо і добре, що пропрацьовуються різні варіанти і сценарії, щоб з'ясувати готовність і спроможність рф дотримуватися хоча б якихось домовленостей. Хоча наш досвід і те, як вони зараз поводяться, говорять про те, що рф жодним чином не зацікавлена в припиненні вогню чи, тим більше, встановленні реального, стійкого, тривалого і справедливого миру. Ми бачимо, що паралельно із такими дискусіями російські атаки лише посилюються, тобто вони намагаються здобути собі сильнішу позицію у потенційних переговорах”, - сказала Климпуш-Цинцадзе в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у понеділок.

За словами Климпуш-Цинцадзе, зараз складно говорити, як це перемир'я виглядатиме технічно.

“Але це би мало передбачати якусь конкретну залученість наших партнерів до гарантування режиму припинення вогню. І очевидно, це би мало передбачати не тільки залученість європейських партнерів – коаліції охочих – але і залученість США. Ми розуміємо, що саме з таким наміром і пропрацьовуються зараз такі варіанти, – щоб запропонувати США спільне бачення!”, - підкреслила народний депутат.

Оцінюючи результати саміту в Лондоні, Климпуш-Цинцадзе сказала: “Добре, що відбуваються такі консультації, намагання скоординувати позиції, проявити ініціативу, показати готовність, реальні ресурси, які країні ЄС готові надати Україні зараз. Добре, що партнери говорять про те, як змінити свою політику і продовжувати далі працювати у взаємодії зі США”.

При цьому за словами народного депутата, важко сподіватися, що одна така зустріч з усією доброю волею з боку партнерів України допоможе деескалювати взаємини між президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

“Треба думати про інші підходи, про можливих гравців на різних щаблях, щоб спробувати відновити діалог з адміністрацією Трампа, а не продовжувати робити ставку лише на Зеленського і його оточення. Такий попередній підхід себе не виправдав, ми бачимо, до чого він призвів”, - відзначила Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #макрон #климпуш_цинцадзе

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