16:32 19.08.2025

Ефективною гарантією безпеки для України є лише членство в НАТО - голова комітету з питань інтеграції України до ЄС

Ефективні безпекові гарантії для України можуть включати не щось на кшталт 5-й статті Північноатлантичного договору, а безпосереднє членство в НАТО, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Надзвичайно важливо, що європейські лідери разом з президентом України погодили спільну позицію і донесли до президента США пріоритизацію обговорення безпекових гарантій для України. Разом із тим, очевидно, що ефективні безпекові гарантії для України можуть включати не щось на кшталт 5-й статті Договору про заснування НАТО, а саме безпосереднє членство в НАТО. Щось на кшталт може бути проміжним етапом на цьому шляху. На даний момент, наскільки я розумію, були окреслені лише обриси цих гарантій, і немає чіткого розуміння, як вони мали б працювати", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні.

За словами народної депутатки, добре, що вдалося досягти домовленості про можливості подальшої закупівлі американської зброї, бо вона для України критична.

"Вдячні європейцям, які готові забезпечити нам можливість розрахуватися за цю зброю", - зазначила голова комітету.

"Щодо зустрічі з путіним, то ми вже бачимо, що є якісь такі намагання цього в'юна запропонувати інші формати - не тристоронню зустріч, а спочатку нібито двосторонню на рівні якихось делегацій вищого рівня. Тоді, як нам треба домагатися, щоб усі зустрічі з путіним відбувалися за участі України, Європи та США. Усе це свідчить про затягування часу путіним", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона вважає помилкою, що президент США вирішив рухатися за запропонованою Путіним моделлю і відмовився від наполягання на режимі припинення вогню для ведення реальних переговорів.

"Це дозволяє на сьогодні путіну використовувати свою традиційну тактику додаткового посилення атак, військового тиску як на фронті, так і по всій території України. Він завжди так робив протягом понад 11 років цієї війни під час проведення будь-яких перемовин. На жаль, він буде це робити, щоб залякувати українське суспільство, тиснути в такий спосіб як на Україну, так і на партнерів і надалі", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Голова комітету також підкреслила, що у Зеленського не має повноважень обговорювати на перемовинах питання обміну територіями.

"Я не знаю, звідки в президента України є повноваження обговорювати будь-які обміни територіями. Українська Конституція і народ не давали Зеленському мандату обговорювати будь-які передачі українських територій", - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

