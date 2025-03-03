Обмеження е/е для промспоживачів у вівторок заплановані майже на півдоби – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" у вівторок, 4 березня, застосовуватиме обмеження потужності промисловості та бізнесу з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00.

"Завтра, 4 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 06:00 до 09:00 та з 15:00 до 22:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти, наголошує "Укренерго".

На вихідні НЕК не повідомляла про будь-які обмеження, у п’ятницю вони були приблизно на рівні, який прогнозувався на понеділок: з 06:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.

"Укренерго" також запровадила спеціальний мобільний застосунок, де інформує про стан з енергопостачанням в кожному з регіонів.