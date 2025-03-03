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15:07 03.03.2025

"За цим стоїть лише захист життя експертів" – глава МАГАТЕ про ротацію на ЗАЕС через окуповану територію

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"За цим стоїть лише захист життя експертів" – глава МАГАТЕ про ротацію на ЗАЕС через окуповану територію

Гендиректор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі пояснив здійснення чергової ротації місії на окуповану РФ з 3 березня 2022 року Запорізьку АЕС поза підконтрольною Україною територією винятково бажанням захистити життя його експертів.

"Те, що сталося зараз, є надзвичайною обставиною через неможливість безпечно провести ротацію (…). Єдине, що спонукало нас до такої незвичайної ротації, це те, що я відповідаю за безпеку свого персоналу. Це виняток, і за цим стоїть лише захист життя експертів, більше нічого немає", – сказав він на пресконференції в агентстві у понеділок, яка транслюється онлайн на сайті МАГАТЕ.

Він також вказав, що обговорював питання ротації у такий спосіб з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

"Я обговорював це з президентом Зеленським, з міністром закордонних справ Сибігою, тому це неправда, що ми робили це в односторонньому порядку", – наголосив Гроссі.

Глава МАГАТЕ нагадав, що ротація експертів у грудні 2024 року постраждала від атаки безпілотника, також були зірвані нові спроби її провести.

"Так, була низка епізодів, які привели мене до висновку, що я не можу ризикувати життям своїх експертів. Будь-які інші політичні міркування вважаю насправді недоречними", – підкреслив він.

Гроссі також висловив переконання, що здійснення ротації місії МАГАТЕ через окуповану РФ територію не є легітимізацією окупації ЗАЕС.

"… дехто вважав, що залучення агентства до цього питання (присутності на ЗАЕС після окупації – ЕР) може становити легітимізацію. І я вважаю, що ми разом – Україна й агентство – довели, що це, звичайно, не так. І співпраця в низці сфер виявилася справді неоціненною для ядерної безпеки", – вказав Гроссі, звернувши увагу на те, що місії МАГАТЕ присутні за домовленістю з Україною на всіх її АЕС.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ (МЗС) України засудило порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу, зазначивши на сайті відомства у неділю, 1 березня, що ротація цих співробітників на Запорізькій АЕС пройшла вперше без погодження з Україною.

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, проте відповідальність за такі дії повністю кладе на Росію, яка "створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН".

Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями.

Уточнюється, що РФ відмовлялася надати гарантії безпеки співробітникам МАГАТЕ, якби ті їхали через підконтрольну Україні територію, тим самим "змушуючи Агентство погодитися на російські умови". Ротацію, яку провело МАГАТЕ, МЗС називає "гуманітарною евакуацією в умовах загрози життю та здоров'ю людей".

Теги: #запорізька_аес #магате #гроссі

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