Естонія заборонила в'їзд для 55 депутатів та правоохоронців з Грузії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна підписав наказ про заборону в'їзду в країну 55 громадянам Грузії, включаючи прокурорів, суддів, поліцейських та депутатів.

"Я підписав наказ, згідно з яким Естонія вводить заборону на в’їзд для 55 грузинських прокурорів, суддів, поліцейських, депутатів та інших. Естонія постійно показує людям з Грузії, що ми підтримуємо їхні зусилля знову досягти демократичної Грузії", - написав Цакхна в соцмережі Х у понеділок.