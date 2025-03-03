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13:22 03.03.2025

Тепла погода без опадів утримається в Україні найближчими днями

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Тепла погода без опадів утримається в Україні найближчими днями

Найближчі дні, 4 і 5 березня, в Україні будуть теплими без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок на північному сході та сході країни вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с; вдень по всій Україні, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 5-10° тепла, на сході країни 0-5° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 4 березня найвища температура вдень була +16,1° в 1995р., найнижча вночі -21,1° в 1987р.

В середу, 5 березня, в Україні без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття та Криму, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 5-10° тепла, на Прикарпатті 12-17°.

У Києві у середу без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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