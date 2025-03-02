Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 183 одиниці живої сили - Генштаб

Окупанти втратили 183 військовослужбовців і 19 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

“За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 100 та поранили 83 окупантів на даному напрямку; знищили бойову броньовану машину, бронетранспортер, сім одиниць автомобільної техніки, мотоцикл, три міномети і гармату, також суттєво пошкоджено автомобіль, портативну станцію радіоелектронної боротьби та три гармати противника.”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21599