Обговорення європейського плану для України продовжиться в Європейській Раді наступного четверга – Схооф після саміту в Лондоні

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що обговорення європейського плану досягнення миру буде продовжено наступного четверга на позачерговому засіданні Європейської Ради.

Про це політик написав на платформі X після завершення саміту у Лондоні.

"Безпека України - в інтересах усієї Європи, а отже, і Нідерландів. Тому об'єднана Європа важлива як ніколи. Ми повинні відігравати більшу роль у забезпеченні безпеки на нашому континенті", - написав Схооф.

Він навів перелік з трьох умов, зокрема "незмінну підтримку України, що дозволяє їй вести переговори з якомога сильнішої позиції і, таким чином, досягти тривалого миру", " європейський план надійних гарантій безпеки для захисту нашого континенту - включно з Україною - і стримування подальшої російської агресії", додавши, що "Європа повинна брати на себе більше відповідальності за власну безпеку, в тому числі шляхом зміцнення європейської оборони".

"Ми повинні зробити це разом. Наступного четверга ми продовжимо розмову в Брюсселі на позачерговому засіданні Європейської Ради", - написав Схооф.