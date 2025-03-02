Україна буде перетворена на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками - Урсула фон дер Ляєн

Україну слід забезпечити комплексними гарантіями безпеки і поставити її в сильну позицію, в якій вона не буде вразливою для потенційних загарбників, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після засідання саміту лідерів щодо безпеки України, який пройшов у неділю в Лондоні за ініціативою прем’єр-міністра Великої Британії Кіма Стармера.

"Ми повинні поставити Україну в позицію сили, щоб вона мала засоби для зміцнення та захисту себе від економічного виживання до військової стійкості. Це фактично перетворює Україну на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками. І тому у центрі уваги не лише військове постачання, а й, наприклад, забезпечення безпеки енергетичної системи та забезпечення того, щоб з часом ця країна стала сильною та стійкою", - сказала фон дер Ляєн на брифінгу в Лондоні в неділю.