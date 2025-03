Стармер не вважає США "ненадійним союзником"

Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour

США були надійним союзником Сполученого Королівства протягом багатьох десятиліть і залишаються ними, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"По-перше, щодо минулої п'ятниці - ніхто не хотів бачити, що сталося минулої п'ятниці (інцидент між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським – ІФ-У). Але я не визнаю, що США є ненадійним союзником. США були надійним союзником Сполученого Королівства протягом багатьох, багатьох десятиліть і залишаються ним. Немає двох країн, які були б так тісно пов’язані між собою, як наші дві країни, і наша оборона, наша безпека та розвідка переплетені так, як ніякі інші країни. Тому це важливий і надійний союзник для нас", - сказав він на пресконференції за результатами саміту щодо України у Лондоні в неділю.

Стармер додав, що обговорення сьогодні, зокрема щодо “коаліції бажаючих” (Coalition of the Willing), базується на тому, що “це план, за яким ми працюватимемо зі США, і що він матиме підтримку з боку США”.

“Отже, це мета плану, і саме тому я розмовляв із президентом Трампом учора ввечері, перш ніж ми розпочали роботу над цим планом”, - зауважив він.