Події

20:08 02.03.2025

Стармер не вважає США "ненадійним союзником"

1 хв читати
Стармер не вважає США "ненадійним союзником"
Фото: https://www.facebook.com/KeirStarmerLabour

США були надійним союзником Сполученого Королівства протягом багатьох десятиліть і залишаються ними, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"По-перше, щодо минулої п'ятниці - ніхто не хотів бачити, що сталося минулої п'ятниці (інцидент між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським – ІФ-У). Але я не визнаю, що США є ненадійним союзником. США були надійним союзником Сполученого Королівства протягом багатьох, багатьох десятиліть і залишаються ним. Немає двох країн, які були б так тісно пов’язані між собою, як наші дві країни, і наша оборона, наша безпека та розвідка переплетені так, як ніякі інші країни. Тому це важливий і надійний союзник для нас", - сказав він на пресконференції за результатами саміту щодо України у Лондоні в неділю.

Стармер додав, що обговорення сьогодні, зокрема щодо “коаліції бажаючих” (Coalition of the Willing), базується на тому, що “це план, за яким ми працюватимемо зі США, і що він матиме підтримку з боку США”.

“Отже, це мета плану, і саме тому я розмовляв із президентом Трампом учора ввечері, перш ніж ми розпочали роботу над цим планом”, - зауважив він.

 

 

 

Теги: #україна #британія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:29 02.03.2025
Гарантії безпеки для України не були предметом обговорення на саміті в Лондоні - Туск

Гарантії безпеки для України не були предметом обговорення на саміті в Лондоні - Туск

21:16 02.03.2025
Обговорення європейського плану для України продовжиться в Європейській Раді наступного четверга – Схооф після саміту в Лондоні

Обговорення європейського плану для України продовжиться в Європейській Раді наступного четверга – Схооф після саміту в Лондоні

21:01 02.03.2025
Чарльз III прийняв Зеленського у Сандрингемському палаці

Чарльз III прийняв Зеленського у Сандрингемському палаці

20:29 02.03.2025
Україна буде перетворена на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками - Урсула фон дер Ляєн

Україна буде перетворена на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками - Урсула фон дер Ляєн

20:18 02.03.2025
Україні потрібна сильна армія – Шольц після саміту у Лондоні

Україні потрібна сильна армія – Шольц після саміту у Лондоні

19:56 02.03.2025
Британія посилить оборонні спроможності України у випадку досягнення миру і відрядить туди контингент - Стармер

Британія посилить оборонні спроможності України у випадку досягнення миру і відрядить туди контингент - Стармер

19:50 02.03.2025
Нам треба посадити РФ за стіл переговорів, але ми не можемо їй дозволити диктувати свої умови – Стармер

Нам треба посадити РФ за стіл переговорів, але ми не можемо їй дозволити диктувати свої умови – Стармер

19:48 02.03.2025
Всі в Європі одностайні щодо допомоги Україні і трансатлантичної співпраці - Туск

Всі в Європі одностайні щодо допомоги Україні і трансатлантичної співпраці - Туск

19:43 02.03.2025
Україна отримає GBP1,6 млрд на придбання понад 5 тисяч ракет для ППО

Україна отримає GBP1,6 млрд на придбання понад 5 тисяч ракет для ППО

19:39 02.03.2025
Велика Британія працюватиме з Україною над припиненням вогню і обговорить цей план зі США - Стармер

Велика Британія працюватиме з Україною над припиненням вогню і обговорить цей план зі США - Стармер

ВАЖЛИВЕ

Трюдо про можливу відправку канадських військ в Україну: Все на столі

Учасники саміту у Лондоні заклали основи "коаліції відповідальних" – прем’єр Чехії

Україна буде перетворена на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками - Урсула фон дер Ляєн

Кошта: ЄС готовий разом з партнерами працювати над мирним планом для України

Британія посилить оборонні спроможності України у випадку досягнення миру і відрядить туди контингент - Стармер

ОСТАННЄ

Трюдо: Я підтримую Зеленського, в Овальному кабінеті він зазначив, що Путін - брехун і злочинець

Трюдо про можливу відправку канадських військ в Україну: Все на столі

Ми маємо терміново переозброїти Європу - Урсула фон дер Ляєн

Учасники саміту у Лондоні заклали основи "коаліції відповідальних" – прем’єр Чехії

Кошта: ЄС готовий разом з партнерами працювати над мирним планом для України

Стармер: Низка країн заявили, що хочуть бути частиною плану забезпечення миру в Україні

Спікер Джонсон сподівається на повернення Зеленського до Трампа із вибаченням та підписання угоди щодо мінералів

Зеленський летить на зустріч з королем у Сандрінгемі - ЗМІ

Трамп опублікував пост блогера про безальтернативність для Зеленського відступити та прийняти умови президента США

Волтц: Нам потрібен лідер в Україні, який зможе домовитися з нами і з Росією

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА