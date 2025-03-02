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19:56 02.03.2025

Британія посилить оборонні спроможності України у випадку досягнення миру і відрядить туди контингент - Стармер

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Британія посилить оборонні спроможності України у випадку досягнення миру і відрядить туди контингент - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтверджує плани зібрати "коаліцію бажаючих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України, де Великобританія збирається взяти на себе провідну роль.

"Сьогодні ми погодили деякі важливі кроки. По-перше, ми продовжимо надходити військову допомогу та продовжимо збільшувати економічний тиск на Росію, щоб зміцнити Україну зараз. По-друге, ми погодилися, що будь-який тривалий мир має забезпечувати суверенітет і безпеку України. І Україна має бути за столом. По-третє, у разі мирної угоди ми продовжимо нарощувати власну обороноздатність України, щоб стримати будь-яке майбутнє вторгнення", - сказав він на пресконференції за результатами саміту щодо України у Лондоні в неділю.

По-четверте, як наголосив прем'єр, домовлено продовжувати розвивати "коаліцію бажаючих" захистити угоду в Україні та гарантувати мир.

"Не кожна нація відчує спроможність зробити свій внесок, але це не означає, що ми сидимо склавши руки. Натомість бажаючі активізують планування зараз, із справжньою терміновістю. Сполучене Королівство готове підтримати це разом з "boots on the ground" та літаками в повітрі, разом з іншими. Європа повинна виконувати важку роботу", - заявив Стармер.

Але, за словами голови британського уряду, для підтримки миру на континенті та успіху ці зусилля повинні мати сильну підтримку США.

“Ми працюємо з США з цього питання після моєї зустрічі з президентом Трампом минулого тижня. І дозвольте мені сказати чітко: ми погоджуємося з президентом щодо термінової необхідності міцного миру", - заявив Стармер.

 

 

 

Теги: #військова_допомога #британія

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