Події

19:43 02.03.2025

Україна отримає GBP1,6 млрд на придбання понад 5 тисяч ракет для ППО

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Україна отримає GBP1,6 млрд на придбання понад 5 тисяч ракет для ППО

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер оголосив про виділення ще GBP1,6 млрд експортного фінансування Великою Британією, що дозволить Україні придбати понад 5 тис ракет для систем протиповітряної оборони.

"Сьогодні я оголошую про нову угоду, яка дозволяє Україні використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів експортного фінансування Великої Британії для придбання понад 5000 ракет протиповітряної оборони, які будуть виготовлені в Белфасті, створюючи робочі місця в нашому блискучому оборонному секторі", - сказав Стармер на пресконференції у Лондоні за результатами саміту щодо України в неділю.

За словами прем'єра, це буде "життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнення України в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого".

"Ми не можемо прийняти слабку угоду на зразок Мінської, яку Росія може легко порушити", – наголосив Стармер.

Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило, що Велика Британія поставить Україні понад 5 тис ракет ППО, "щоб захистити людей та інфраструктуру від нападу".

"Угода відповідає зобов’язанням Великобританії перед Україною та створить сотні робочих місць тут, у Великобританії", - йдеться в повідомленні міністерства в соцмережі Х.

Теги: #допомога_україні #британія

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