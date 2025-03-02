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16:56 02.03.2025

МЗС України закликає Ізраїль та єврейські організації в усьому світі засудити антисемітську заяву Лаврова

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МЗС України закликає Ізраїль та єврейські організації в усьому світі засудити антисемітську заяву Лаврова

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що президент України Володимир Зеленський "чистий нацист", антисемітською.

"Зеленський - чистий нацист і зрадник єврейського народу", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Нагадаємо, у 2022 році ця ж людина стверджувала, що в Адольфа Гітлера «тече єврейська кров», - написав він у соцмережі Х.

У МЗС наголосили, що такі заяви «не просто божевільні, їх потрібно звинувачувати в тому, чим вони є насправді: антисемітизмі».

«Ми закликаємо Ізраїль та єврейські організації в усьому світі засудити неодноразову та обурливу брехню Лаврова», - підкреслив Тихий.

Теги: #ізраїль #тихий

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