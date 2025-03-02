Європейські лідери прибувають на український саміт у Лондоні - ЗМІ

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон приїхали на саміт з питань України, передає Sky News.

"Група європейських лідерів починає прибувати до Ланкастер Хаус у центрі Лондона, де сер Кір Стармер проводить міжнародний саміт з безпеки. Загалом очікується більше десятка, серед яких ранні прибуття, зокрема президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Незабаром після цього прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте", - пише видання у неділю.

До них приєднається Зеленський, а також низка лідерів країн Європи, включно з прем'єр-міністром Італії та главами Німеччини, Данії, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Крім того, на заході очікують представників Туреччини та Канади.