Події

15:22 02.03.2025

Європейські лідери прибувають на український саміт у Лондоні - ЗМІ

1 хв читати
Європейські лідери прибувають на український саміт у Лондоні - ЗМІ

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон приїхали на саміт з питань України, передає Sky News.

"Група європейських лідерів починає прибувати до Ланкастер Хаус у центрі Лондона, де сер Кір Стармер проводить міжнародний саміт з безпеки. Загалом очікується більше десятка, серед яких ранні прибуття, зокрема президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Незабаром після цього прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте", - пише видання у неділю.

До них приєднається Зеленський, а також низка лідерів країн Європи, включно з прем'єр-міністром Італії та главами Німеччини, Данії, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Румунії. Крім того, на заході очікують представників Туреччини та Канади.

Теги: #європейські_лідери #лондон #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:41 02.03.2025
Прем’єр-міністр Канади прибув до Лондона

Прем’єр-міністр Канади прибув до Лондона

07:06 02.03.2025
Прем'єр Данії Фредеріксен перед самітом у Лондоні: Вкрай важливо забезпечити сильну Україну тут і зараз

Прем'єр Данії Фредеріксен перед самітом у Лондоні: Вкрай важливо забезпечити сильну Україну тут і зараз

08:20 01.03.2025
Літак президента України летить у Лондон

Літак президента України летить у Лондон

00:03 01.03.2025
Мелоні: потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками

Мелоні: потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками

23:33 28.02.2025
Європейські лідери підтримують Україну та Зеленського

Європейські лідери підтримують Україну та Зеленського

18:45 28.02.2025
Лідери ЄС на позачерговому саміті відпрацюють спільне розуміння всеосяжного та справедливого миру для України та гарантій безпеки - джерело

Лідери ЄС на позачерговому саміті відпрацюють спільне розуміння всеосяжного та справедливого миру для України та гарантій безпеки - джерело

17:43 28.02.2025
Генсек НАТО візьме участь у неформальній зустрічі в Лондоні з питання української безпеки, яку скликав Стармер

Генсек НАТО візьме участь у неформальній зустрічі в Лондоні з питання української безпеки, яку скликав Стармер

16:26 28.02.2025
Кошта візьме участь у неформальній зустрічі в Лондоні з питання української безпеки, яку скликав Стармер

Кошта візьме участь у неформальній зустрічі в Лондоні з питання української безпеки, яку скликав Стармер

17:19 26.02.2025
Зеленський планує візит до Лондона після США

Зеленський планує візит до Лондона після США

16:05 24.02.2025
У Польщі скасували проведення самітів ЄС-США та ЄС-Україна, повідомив Дуда

У Польщі скасували проведення самітів ЄС-США та ЄС-Україна, повідомив Дуда

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні, одна людина загинула, дев'ятеро - зазнали поранень

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

ОСТАННЄ

МЗС: МАГАТЕ порушило суверенітет України через російський шантаж

УЗ створить "Локомотивну компанію" через яку управлятиме наявними депо

ЦПД спростовує інформацію нібито із США висилають українських мігрантів через їхню участь у заходах на підтримку України

Кількість постраждалих внаслідок дронової атаки на "маршрутку" у Херсоні збільшилась до 10

Україна продовжить працювати з усіма партнерами, щоб досягти справедливого і міцного миру - Сибіга

Президент ЄК: Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн

США розгортають бойову групу та авіаційний батальйон на кордоні з Мексикою

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні, одна людина загинула, дев'ятеро - зазнали поранень

Туск закликає збільшити військову присутність на східному фланзі - ЗМІ

В ніч з 2 на 3 березня в Лос-Анджелесі вручатимуть Оскар 2025

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА