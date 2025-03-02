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15:05 02.03.2025

ЦПД спростовує інформацію нібито із США висилають українських мігрантів через їхню участь у заходах на підтримку України

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Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України спростував інформацію стосовно того, що нібито адміністрація президента США ініціює висилку українських мігрантів через їхню участь у масових заходах на підтримку України.

"Російські Telegram-канали поширюють неправдиву інформацію, ніби адміністрація президента США ініціює висилку українських мігрантів через їхню участь у масових заходах на підтримку України, та що до організації цих мітингів буцімто причетні якісь «кримінальні мережі»", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм у неділю.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних подібних заяв від представників влади США чи правоохоронних органів не було. Поширюється ця брехня лише по російських Тelegram-каналах без посилання на будь-яке джерело інформації", - наголошують у ЦПД.

Зазначається, що розповсюджуючи подібні фейки, ворожа пропаганда намагається дискредитувати українців за кордоном, створивши їхній образ як «порушників закону». "Також ворог намагається применшити підтримку нашої держави за кордоном, сформувавши ілюзію «штучності» проукраїнських масових акцій", - мовиться у повідомленні.

Теги: #спростування #цпд #сша

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