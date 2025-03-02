Події

14:45 02.03.2025

Кількість постраждалих внаслідок дронової атаки на "маршрутку" у Херсоні збільшилась до 10

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Кількість поранених внаслідок дронової атаки росіян на маршрутне таксі у Херсоні збільшилась до десяти, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Кількість поранених через дронову атаку на «маршрутку» у Херсоні збільшилась до десяти Медична допомога знадобилась 58-річному чоловіку. Лікарі діагностували в потерпілого мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Нині йому надають всю необхідну допомогу", йдеться у повідомленні у телеграм.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та дев'ятьох постраждалих.

Теги: #дрон #херсон

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