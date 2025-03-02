Україна продовжить працювати з усіма партнерами, щоб досягти справедливого і міцного миру - Сибіга

Фото: МЗС України

Президент Володимир Зеленський докладає найбільших зусиль для справедливого і міцного миру, Україна продовжить працювати з усіма партнерами, щоб досягти цього, наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Жодна країна світу не хоче миру в Україні так, як сама Україна. І ніхто не докладає більше зусиль, щоб досягти цього, ніж президент Володимир Зеленський — справедливий і міцний мир, який гарантує нашим людям безпеку, на яку вони заслуговують. Ми продовжуватимемо працювати з усіма нашими партнерами, щоб досягти цього", - написав він у соцмережі Х.