Події

14:33 02.03.2025

Україна продовжить працювати з усіма партнерами, щоб досягти справедливого і міцного миру - Сибіга

1 хв читати
Україна продовжить працювати з усіма партнерами, щоб досягти справедливого і міцного миру - Сибіга
Фото: МЗС України

Президент Володимир Зеленський докладає найбільших зусиль для справедливого і міцного миру, Україна продовжить працювати з усіма партнерами, щоб досягти цього, наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Жодна країна світу не хоче миру в Україні так, як сама Україна. І ніхто не докладає більше зусиль, щоб досягти цього, ніж президент Володимир Зеленський — справедливий і міцний мир, який гарантує нашим людям безпеку, на яку вони заслуговують. Ми продовжуватимемо працювати з усіма нашими партнерами, щоб досягти цього", - написав він у соцмережі Х.

Теги: #партнери #зеленський #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 02.03.2025
Білий дім чекає від Зеленського "наступних кроків" - ЗМІ

Білий дім чекає від Зеленського "наступних кроків" - ЗМІ

12:45 02.03.2025
Рок-гурт U2 підтримав Зеленського

Рок-гурт U2 підтримав Зеленського

09:17 02.03.2025
Конфлікт Трампа і Зеленського зробив зняття санкцій США з РФ більш імовірним – аналітики Atlantic Council

Конфлікт Трампа і Зеленського зробив зняття санкцій США з РФ більш імовірним – аналітики Atlantic Council

21:48 01.03.2025
Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

19:59 01.03.2025
Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

19:33 01.03.2025
Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

18:02 01.03.2025
Зеленський має відновити відносини з Трампом, вважає генсек НАТО

Зеленський має відновити відносини з Трампом, вважає генсек НАТО

17:46 01.03.2025
Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

17:07 01.03.2025
Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

14:04 01.03.2025
Зеленський та Стармер проведуть зустріч у суботу – ЗМІ

Зеленський та Стармер проведуть зустріч у суботу – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні, одна людина загинула, дев'ятеро - зазнали поранень

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

ОСТАННЄ

Європейські лідери прибувають на український саміт у Лондоні - ЗМІ

МЗС: МАГАТЕ порушило суверенітет України через російський шантаж

УЗ створить "Локомотивну компанію" через яку управлятиме наявними депо

ЦПД спростовує інформацію нібито із США висилають українських мігрантів через їхню участь у заходах на підтримку України

Кількість постраждалих внаслідок дронової атаки на "маршрутку" у Херсоні збільшилась до 10

Прем’єр-міністр Канади прибув до Лондона

Президент ЄК: Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн

США розгортають бойову групу та авіаційний батальйон на кордоні з Мексикою

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні, одна людина загинула, дев'ятеро - зазнали поранень

Туск закликає збільшити військову присутність на східному фланзі - ЗМІ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА