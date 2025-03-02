Російські окупанти убили двох людей, поранили 14 у Херсонській області минулої доби

Фото: https://t.me/UA_National_Police/36227

Російські окупанти убили двох людей, поранили 14 у Херсонській області минулої доби, серед постраждалих дитина та двоє поліцейських, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Поліція Херсонщини фіксує наслідки чергових ворожих атак: дві людини загинули та 14 поранено, серед постраждалих дитина та двоє поліцейських", йдеться у повідомленні Національної поліції у неділю у телеграм.

Повідомляється, що упродовж доби війська РФ завдали ударів із артилерії, мінометів, авіації та БпЛА. Внаслідок атак пошкоджено один багатоповерховий та тринадцять приватних будинків, 27 гаражів, п’ять автівок, три автобуси та поліцейський автомобіль.

"Внаслідок ворожого мінометного обстрілу Берислава травми несумісні з життям отримала 63-річна місцева жителька. Стало відомо, що внаслідок обстрілу 28-го лютого в Антонівці загинув 60-річний чоловік", - такі підсумки поліції стосовно жертв російської агресії за суботу .

Уточнюється, що вдень внаслідок атаки російського безпілотника по Дар’ївці травмувалися 11-річний хлопчик та 48-річна жінка. Стан дитини залишається тяжким. Під час евакуації громадян, внаслідок наїзду поліцейської автівки на невідомий вибуховий предмет, отримали контузії двоє патрульних поліцейських.