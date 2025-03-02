На Харківщині через ворожі обстріли постраждав мирний житель

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У ніч проти неділі ЗС РФ обстріляли Золочівську громаду Богодухівського району Харківської області,повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"2 березня 04:37 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Турове. Внаслідок влучання 1 КАБ на відкриту територію на околиці села, пошкоджено 3 приватні домоволодіння, 2 господарчі споруди. 1 березня 22:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок влучання FPV-дрону було пошкоджено два приватні житлові будинки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що протягом минулої доби - через обстріл FPV-дроном Петропавлівки постраждав 51-річний мирний житель. Чоловіка шпиталізували.